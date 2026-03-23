ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕರಗಿದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ರೂಪಾಯಿ ಎದುರು ಡಾಲರ್ ಅಬ್ಬರ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 2:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಒಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ತುಸು ನಗೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ: ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 8089 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದು, 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇಕಡಾ 9ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಕೆಜಿಗೆ 2.06 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 13,974 ರೂಪಾಯಿ (ಶೇಕಡಾ 8.82 ರಷ್ಟು) ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರವೂ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಮೀರ್ ಮಕ್ಡಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಸತತ ಐದನೇ ವಾರವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 202.4 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಶೇಕಡಾ 4.42 ರಷ್ಟು) ಕುಸಿದು 4,372.5 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
94ರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್: ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 41 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು 93.94 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 94ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತೈಲ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ತಡೆ, ಇರಾನ್ನ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಿಂಪಡೆದ ಕಾರಣ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 0.60 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 112.90 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ಕರಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,915 ಅಂಕ (ಶೇಕಡಾ 2.75) ಕುಸಿದು 72,226 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 606 ಅಂಕ (ಶೇಕಡಾ 2.63) ಕುಸಿದು 22,506 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: