AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ $17.5 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಭಾರತದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Microsoft
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ- ಪ್ರಧಾನಿ (Microsoft via AP)
ETV Bharat Karnataka Team

December 10, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ AI ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ USD 17.5 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ AI-ಚಾಲಿತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್​ ಮೆಂಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲಿಯನ್​ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 26,955 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 17.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು AIಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ.

ದೇಶದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಭಾರತದ AI- ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ 17.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ AI-ಚಾಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಪ್ಟ್​ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ: ಭಾರತದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಯುವಕರು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಭಾರತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ AI ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ USD 15 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಬ್ರೂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ 11 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ USD 12.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 2016 ಮತ್ತು 22 ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ USD 3.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರದೇಶವು 2026 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಲಭ್ಯತೆ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಎರಡು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

