ಸೈಬರ್​ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್​, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಆಪ್​​ಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್​ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸೈಬರ್​ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿರುವ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಆಪ್​​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್​ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಸಿಗ್ನಲ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವು ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 120 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ (DoT) ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ, 2023, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಸಿಗ್ನಲ್, ಅರಟ್ಟೈ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್, ಶೇರ್‌ಚಾಟ್, ಜಿಯೋಚಾಟ್, ಜೋಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್‌ಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು/ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಿಮ್ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೈಬರ್-ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು "ಟೆಲಿಕಾಂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

"ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು, ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರು/ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ TIUE ಗಳಿಗೆ (ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಳಕೆದಾರ ಘಟಕ) ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 90 ದಿನಗಳಿಂದ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ (ಗ್ರಾಹಕರು/ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಮರು-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

"ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವೆಬ್ ಸೇವಾ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ (6 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ) ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಮರು-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು DoT ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು DoT​ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

