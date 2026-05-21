ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸುಗಾರರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ಬರುವ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 30,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 7:00 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬರುವ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 30,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಏರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕನೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೆಚ್ಚದ ವಾತಾವರಣವೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು 3.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯಿಂದ 28.7 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,29,600 ವರೆಗೆ, ಆಲ್ಟೊ ಕೆ 10 1,07,600 ರೂ.ವರೆಗೆ, ಸೆಲೆರಿಯೊ 94,100 ರೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್-ಆರ್ 79,600 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

