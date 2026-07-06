ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರುಪೇಟೆ: ತೈಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಬಿಎಸ್ಇ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,806.4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.36 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 564.6 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.36 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.
By PTI
Published : July 6, 2026 at 7:38 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಒಳಹರಿವು ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 521.16 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.67 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 78,285.07 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 634.15 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.81 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 78,398.06 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. NSE ನಿಫ್ಟಿ 159.50 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.66 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 24,430.35 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BSE ಮಾನದಂಡವು ಒಟ್ಟಾರೆ 1,806.4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.36 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ನಿಫ್ಟಿ 564.6 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.36 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 3.59 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದವು.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 0.82 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 71.53 USD ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII ಗಳು) ಶುಕ್ರವಾರ ರೂ 1,355.33 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದು ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,45,970 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಬೆಲೆಗಿಂತ 190 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
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