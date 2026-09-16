ಸತತ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಷೇರುಪೇಟೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ- ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಏರಿಕೆ
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 244.02 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 74,293.25 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 77.20 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು.
Published : September 16, 2026 at 12:36 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಕುಸಿದ ನಂತರ, ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ತಡೆದವು.
30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 244 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 74,293.25 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 77 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 23,201.85 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಕಂಡವು.
ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಟರ್ನಲ್ಗಳು ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.63 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 108.1 ಡಾಲರ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿದವು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 108 ಡಾಲರ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಚ್ಎಸ್ಟಿ ವೆಲ್ತ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರಿಸೆಲ್ವನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಲಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಫೆಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 2,977.86 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 777.94 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.04 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 74,003.82 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 279 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.19 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 23,118.60 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: P2P 1 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಫ್ರೀ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಸೇರಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ನಿಯಮ ತಂದಿದ್ದೇಕೆ?
6 ವರ್ಷದ ಫ್ರೀ UPI ಅಂತ್ಯ: 2000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರೆ 0.4% ಶುಲ್ಕ: ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!
2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನೆ