ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೀರಾ?: ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತೆ!

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರ ಗಡುವು - ನೀವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ದಂಡ ಕಾಯಂ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 3:19 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF)" ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025-26ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ) ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY): ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ SSY ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ನೀವು 50 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS): ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ NPSನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು 100 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ -PPF: ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೀವು 50 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ನೀವು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಂಡದ ಅಪಾಯವಿದೆ!

ನೀವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಗಡುವಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಹಿವಾಟು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅನಗತ್ಯ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ.

