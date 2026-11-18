ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆರಂಭ.. ಹೇಗಿದೆ GMP?
ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಪೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 110 ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 14,960 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 2:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಲ್ ಐಪಿಒದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 129 ರಿಂದ 136 ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 110 ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 14,960 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಐಪಿಒ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ 8,981 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್ 18 ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಲ್ನ ಐಪಿಒ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್'ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 66.18 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿತರಣೆಯು ಕೇವಲ ಒಎಫ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಹಣವು ಎಂಸಿಎಲ್ಗೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಷೇರುದಾರರಾದ 'ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಷೇರುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕ) ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಎಂಸಿಎಲ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ & ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. '
ಎಷ್ಟಿದೆ GMP: ನವೆಂಬರ್ 18, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಾನದಿ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಐಪಿಒದ ಜಿಎಂಪಿ 3.75 ರೂ.ದಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ. 139.75 ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಐಪಿಒು 455.49 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 'ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡ್' ವಿಧದ ಷೇರು ವಿತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು - ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 456 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕಂಪನಿಯು ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 136 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲಾ 272 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49,98,708 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
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