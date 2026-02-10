ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ AI ಶೃಂಗಸಭೆ: ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ; ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
Published : February 10, 2026 at 7:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಈ ಶೃಂಗ ದೆಹಲಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ನಾವು - ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಕೇಳಿರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 16 - 20ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳ CEOಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ OpenAI CEO ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, Google DeepMind CEO ಡೆಮಿಸ್ ಹಸ್ಸಾಬಿಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ CEO ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಆಂಥ್ರಾಪಿಕ್ CEO ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ AI CEO ಆರ್ಥರ್ ಮೆನ್ಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
10 ರಿಂದ 14 ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬೆರಾಯ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಓದಿದ್ದೀರಿ,1,18,00,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ನ ಬೆಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 14.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಇತರ ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 14 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಏರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು 28,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಕೋಣೆಯ ಬೆಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೂಟ್ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ ಸುಮಾರು 2,37,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 10- 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ ರಾಜನ್ ಸೆಹಗಲ್, ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ,ಇದು ವಿವಾಹದ ಋತುವಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂಟ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯೋಗಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ-20 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೆಹಗಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟಿಎಎಐ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾನವ್ ಸೋನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತರ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶೇ 10- 20 ರಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವ ಖಜಾಂಚಿ ಗರಿಶ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಳಿದ 10 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಕೊಠಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಬೆರಾಯ್ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಅಂತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಗೋಸೈನ್. AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಅಂದಾಜು 30,000 ರಿಂದ 35,000 ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
