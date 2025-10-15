ETV Bharat / business

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ(ಎಲ್ ಐಸಿ)ವು ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ(LIC)
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ(LIC) (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 4:08 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ ಐಸಿ)ವು ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ (ಯೋಜನೆ 880) ಮತ್ತು ಬೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಯೋಜನೆ 881) ಎಂಬುದು ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಹೆಸರು. ಇವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ. 'ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ' ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ತರಲಾಗಿದ್ದರೆ, 'ಬೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ ಐಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಇದರರ್ಥ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:

  • 18-55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿ 12-20 ವರ್ಷಗಳು
  • ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ
  • ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 12-20 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು (GA) ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, 6 ತಿಂಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ರೈಡರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಲ್ ಐಸಿ ತಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

  • ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿ 25 ವರ್ಷ
  • ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 7ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ
  • ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಆಯ್ಕೆ A: ಪಾಲಿಸಿ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ B: ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು 12 ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ C: ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು 6 ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿವೆ.

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7ರ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಂದರೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 10 ಪಟ್ಟು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಆರು ತಿಂಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ರೈಡರ್, ಹೊಸ ಅವಧಿ ವಿಮಾ ರೈಡರ್, ಮಹಿಳಾ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರೈಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

