ETV Bharat / business

ಭಾರತ - ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ FTA ಮಾತುಕತೆ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಭಾರತ - ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ FTA ಮಾತುಕತೆ ಜುಲೈ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Prime Minister Narendra Modi poses for a picture with President of the European Council António Luís Santos da Costa and President of the European Commission Ursula von der Leyen
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಡ ಕೋಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
author img

By PTI

Published : March 6, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತ ಮತ್ತು 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್‌ಟಿಎ)ದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಶೀಲನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 27 ರಂದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು EU 'ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳು 27-ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸುಂಕ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ EUನಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 'ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಸುಂಕದೇಟಿಗೆ ಭಾರತ, ಯುರೋಪ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಲುಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಯು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 99ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನವು ಎಫ್​ಟಿಎಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಯು ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 136.5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಯುರೋಪ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 75.9 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.

ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 83.1 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಇಯು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ, ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇನು?

TAGGED:

EUROPEAN UNION
FREE TRADE AGREEMENT
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
NEW DEHLI
INDIA EU FTA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.