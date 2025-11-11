ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು: ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದು: ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇವೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರುಗಳು
Published : November 11, 2025 at 5:26 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಹಲವರು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಚಂಡೀಗಢದ ಮಣಿಮಜ್ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು: ಮಣಿಮಜ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಚಂಡೀಗಢ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ: ಪುರಸಭೆಯು ಹಲ್ಲೋಮಜ್ರಾದ ಸೆಕ್ಟರ್ 7ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿತರಕರು ಹಲ್ಲೋಮಜ್ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಾಜ್ರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೆಕ್ಟರ್ 7 ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲದ ಜನರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೇವಲ 30-40 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ್ 7 ರಿಂದ ಮಣಿಮಾಜ್ರಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ 7 ವಿಳಾಸ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಡೀಲರ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ - 500 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 56 ಕಾರು ಡೀಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ತನ್ನ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉಪ-ಡೀಲರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ಜನರು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ಆರ್ಸಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ತೆರವು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಣಿಮಜ್ರಾ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೀಲರ್ಗಳು ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕಾರು ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೀಲರ್ಗೆ 4,000-5,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಭಗಳೇನು? ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು?: ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾರು ಡೀಲರ್ಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ಡೀಲರ್ಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ.'
ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: 1984ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು ಡೀಲರ್ಗಳು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ದೂರಿದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರು ಡೀಲರ್ಗಳ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.