ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ - ಕ್ಯಾಪ್ SIP: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ?.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ SIP ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? 'ವೈಟ್ಓಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್' ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
Published : November 16, 2026 at 3:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (SIP - ಯೋಜನಾ ಬದ್ದ ಹೂಡಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ವೈಟ್ಓಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಡೆಸಿದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ಈ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 150 TRI, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 250 TRI ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 100 TRI ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ SIP ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದತ್ತಾಂಶವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1996 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಮೂರು ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು (XIRR) ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಲೋಕನವನ್ನು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ (SMID) ವಿಭಾಗಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. 'ವೈಟ್ಓಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್' ತನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಪೈಕಿ 'ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್' ವಿಭಾಗವು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
|ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (Nifty 100 TRI)
|ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ (Nifty Midcap 150 TRI)
|ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ (Nifty Smallcap 250 TRI)
|13.00%
|17.62%
|15.02%
|13.35%
|18.33%
|15.62%
|4.26%
|5.93%
|-0.46%
|17.05%
|23.58%
|22.38%
|100%
|100%
|99%
|94%
|98%
|88%
|72%
|96%
|80%
|14%
|81%
|58%
ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 17.62% ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು 15.02% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು 13% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
|Returns
|SIP for 3 years
|SIP for 5 years
|SIP for 8 years
|SIP for 10 years
|SIP for 12 Years
|SIP for 15 years
|ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್
|55.56%
|50.05%
|36.00%
|29.80%
|21.72%
|18.18%
|ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್
|-24.59%
|-9.48%
|3.03%
|4.57%
|6.22%
|7.30%
|ಸರಾಸರಿ ರಿಟರ್ನ್
|15.35%
|14.93%
|15.85%
|15.46%
|14.51%
|14.11%
|ಮಧ್ಯಮ ರಿಟರ್ನ್
|13.94%
|13.27%
|13.89%
|14.17%
|13.92%
|13.96%
|ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇಕಡಾವಾರು)
|87%
|92%
|100%
|100%
|100%
|100%
|ಶೇ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
|71%
|81%
|98%
|99%
|100%
|99%
|ಶೇ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಯ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ
|65%
|73%
|90%
|95%
|98%
|98%
|ಶೇ 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಯ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ
|57%
|60%
|72%
|79%
|76%
SIP ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಲಾವಧಿ (Investment Time Horizon) ಯಾವುದು? ಈ ಅಧ್ಯಯನವು SIP-ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು (equities) ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಏರಿಳಿತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
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