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ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ - ಕ್ಯಾಪ್ SIP: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ?.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ SIP ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? 'ವೈಟ್‌ಓಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್' ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Large-Cap Vs Mid-Cap Vs Small-Cap SIP: Which Delivered The Highest Returns In 30 Years?
ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ - ಕ್ಯಾಪ್ SIP: (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 16, 2026 at 3:50 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (SIP - ಯೋಜನಾ ಬದ್ದ ಹೂಡಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ವೈಟ್‌ಓಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಡೆಸಿದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು.

ಈ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 150 TRI, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 250 TRI ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 100 TRI ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ SIP ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದತ್ತಾಂಶವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 1996 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಮೂರು ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು (XIRR) ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಲೋಕನವನ್ನು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ (SMID) ವಿಭಾಗಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. 'ವೈಟ್‌ಓಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್' ತನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಪೈಕಿ 'ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್' ವಿಭಾಗವು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಾರ್ಜ್​​ ಕ್ಯಾಪ್​ (Nifty 100 TRI)ಮಿಡ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ (Nifty Midcap 150 TRI)ಸ್ಮಾಲ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ (Nifty Smallcap 250 TRI)
13.00%17.62%15.02%
13.35%18.33%15.62%
4.26%5.93%-0.46%
17.05%23.58%22.38%
100%100%99%
94%98%88%
72%96%80%
14%81%58%

ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 17.62% ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು 15.02% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು 13% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ReturnsSIP for 3 yearsSIP for 5 yearsSIP for 8 yearsSIP for 10 yearsSIP for 12 YearsSIP for 15 years
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್55.56%50.05%36.00%29.80%21.72%18.18%
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್-24.59%-9.48%3.03%4.57%6.22%7.30%
ಸರಾಸರಿ ರಿಟರ್ನ್​15.35%14.93%15.85%15.46%14.51%14.11%
ಮಧ್ಯಮ ರಿಟರ್ನ್​13.94%13.27%13.89%14.17%13.92%13.96%
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇಕಡಾವಾರು)87%92%100%100%100%100%
ಶೇ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ71%81%98%99%100%99%
ಶೇ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಯ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ65%73%90%95%98%98%
ಶೇ 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಯ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ57%60%72%79%76%

SIP ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಲಾವಧಿ (Investment Time Horizon) ಯಾವುದು? ಈ ಅಧ್ಯಯನವು SIP-ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು (equities) ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಏರಿಳಿತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

LARGE CAP MUTUAL FUND
MIDCAP MUTUAL FUND
SMALLCAP MUTUAL FUND
ಎಸ್​​ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ
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