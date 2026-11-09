KVP And PPF : ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?; ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
ಕೆವಿಪಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ದಶಕದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಯೋಜನೆಯಾದರೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 6:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಬರಲಿದೆ? ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ಎಂಬ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು.
ಮೊದಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇವೆರಡೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಸ್ಥಿರ, ನಿಗದಿತ ಹಾಗೂ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್: 'ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್' (PPF) ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
PPF ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಠೇವಣಿದಾರರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ; ಏಕೆಂದರೆ, ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ (ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಲ್ಕಿನ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಆದಾಯ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ -10ರ ಅಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಠೇವಣಿದಾರರು ಹಣವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, 5 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
- ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 12 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
- ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
- ಚೆಕ್, ನಗದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪಿಪಿಎಫ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ; ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಂಟಿ ಪಿಪಿಎಫ್ (Joint PPF) ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ: ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಯೋಜನೆಯು 1988ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ, ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (compounded annually) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಹಣವು 9 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ (maturity). ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
KVP ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್:
- ಹಂತ 1: ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬಹುದು.
- ಹಂತ 2: 'ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಂತ 3: KVP 'ಫಾರ್ಮ್-ಎ' (Form A) ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಹಂತ 4: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ಹಂತ 5: ನಾಮಿನಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು KYC ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಹಂತ 6: ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಗದು, ಚೆಕ್, ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (DD) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
KVP ಆಫ್ಲೈನ್ ಇನ್:
- ಹಂತ 1: ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು 'ಫಾರ್ಮ್-ಎ' (KVP ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ) ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಂತ 2: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಹಂತ 4: KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಹಂತ 5: ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, KVP ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು
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