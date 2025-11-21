Retirement Life: ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ: ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ನಿವೃತ್ತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೂ ಹೌದು. ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು.. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Published : November 21, 2025 at 12:12 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಸೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ, ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ. ಈ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೂಡಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು: ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಬರಿದಾಗಿಸದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಲ್ ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಾರದು.
