ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನೆಶೀಲತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವಿ ಪ್ರಗತಿ? ಹೀಗಿವೆ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು!
ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇವಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 5:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇವಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಐಇಎಂಐ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಐ ಇಂಡಿಯಾ 2025ರ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 73 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಅಡಿ, 16 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇ.ವಿ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು: ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಐಇಎಂಐ 2025ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ 84 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 78 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 71 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂಢೀಗಡ, 65 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋವಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಐಇಎಂಐ 2025ರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇವಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ 82 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
2024ರಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ತೋರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪುರ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕ 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇವಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕವು 1,91,791 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2025ರ ಎನ್ಸಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6.87 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಎಂಒಎಸ್ಪಿಐ ಪ್ರಕಾರ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ 15.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ:
- ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಚಂಢೀಗಢವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
- ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಉಳಿದಿದೆ.
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ 97 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
- ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ 82 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಾರ್ಜರ್ - ಟು - ವಾಹನ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಏಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾದ ಇವಿ ಫ್ಲೀಟ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- 'ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇವಿ ಮಿತ್ರ' ಎಂಬ ಏಕೀಕೃತ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 'ಇವಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಸೆಲ್' ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
- 2017ರ ಇವಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಶಿಫಾರಸುಗಳು
- ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.
- ದೆಹಲಿಯ ಇವಿ ನೀತಿ 2.0 ರಂತೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.
- ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.
- ಸುಧಾರಿತ ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ.
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವು ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇವಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕ್ರಮ:
- ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅಳವಡಿಕೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
- ಖಾಸಗಿ ಇವಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವಿ ನೋಂದಣಿಯತಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ
- ಖರೀದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದು ದೆಹಲಿಯಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲ.
- ಪರಿವರ್ತನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬೆಂಬಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೀಕರಣ ನಡೆಸಬಹುದು
- ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ಇವಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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