ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳು: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ

Karnataka Railway in Union Budgets
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 5:01 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವಿನಿಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2009 -14ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹835 ಕೋಟಿ ಇದ್ದುದು, 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹7,564 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಜ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​​​ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ

  • 2025-26: ₹7,564 ಕೋಟಿ
  • 2024-25: ₹7,559 ಕೋಟಿ
  • 2023-24: ₹7,561 ಕೋಟಿ
  • 2022-23: ₹6,091 ಕೋಟಿ
  • 2021-22: ₹4,297 ಕೋಟಿ
  • 2020-21: ₹4,220 ಕೋಟಿ
  • 2019-20: ₹3,386 ಕೋಟಿ
  • 2014-19: ಸರಾಸರಿ ₹2,702 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
  • 2009-14: ಸರಾಸರಿ ₹835 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ

(ಮೂಲ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅನ್‌ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 315, ದಿನಾಂಕ 03.02.2023 ಮತ್ತು PIB ಬಿಡುಗಡೆಗಳು)

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 2009 -14ರ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2022-23ರಲ್ಲಿ ಶೇ 629ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ವಿನಿಯೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ -ಗತಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (BSRP): 148 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು K-RIDE (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿ) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹15,767 ಕೋಟಿ.

ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು:

  1. KSR ಬೆಂಗಳೂರು - ದೇವನಹಳ್ಳಿ (41 ಕಿ.ಮೀ.)
  2. ಬೈಯ್ಯಪನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ (25 ಕಿ.ಮೀ.)
  3. ಕೆಂಗೇರಿ - ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (36 ಕಿ.ಮೀ.)
  4. ಹೀಲಾಳಿಗೆ - ರಾಜನಕುಂಟೆ (46 ಕಿ.ಮೀ.)

ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕೆ 242 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ : 182 ಕಿ.ಮೀ. ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 50:50 ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 998 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 918 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025ರವರೆಗೆ ₹412 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, 2025-26ಕ್ಕೆ ₹549 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಅಂಕೋಲಾ ಹೊಸ ದ್ವಿಪಥ ಮಾರ್ಗ: 163 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹18,424 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿವೆ . ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 57 ಸುರಂಗಗಳು (46.57 ಕಿ.ಮೀ.) ಮತ್ತು 48 ವೈಯಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ (13.8 ಕಿ.ಮೀ.) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು : ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2025 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂರು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇವುಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಅದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಲೈನ್ (19.1 ಕಿ.ಮೀ., ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ-ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ) ಸಹ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹22,800 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 22, 2025 ರಂದು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ, ಗೋಕಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ - ಗತಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ/ಭಾಗಶಃ 25 ಯೋಜನೆಗಳು (15 ಹೊಸ ಲೈನ್‌ಗಳು, 10 ಡಬ್ಲಿಂಗ್​) – 3,264 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹42,517 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು: 15 ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,034 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 421 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ₹8,794 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಡಬ್ಲಿಂಗ್​ /ಮಲ್ಟಿಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: 10 ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 1,230 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 973 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹12,516 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 25 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 1,394 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ₹21,310 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು:

  • ಕೊಟ್ಟೂರು-ಹರಿಹರ (65 ಕಿ.ಮೀ., ₹468 ಕೋಟಿ)
  • ಹಾಸನ-ಬೆಂಗಳೂರು (167 ಕಿ.ಮೀ., ₹1,290 ಕೋಟಿ)
  • ಬೀದರ್-ಗುಲ್ಬರ್ಗ (110 ಕಿ.ಮೀ., ₹1,543 ಕೋಟಿ)
  • ಮತ್ತು ಹಲವು ಡಬಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು (ಉದಾ: ಆರ್ಸಿಕೆರೆ-ತುಮಕೂರು, ಯಶವಂತಪುರ-ಪೆನುಕೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ).

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು:

ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ - ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹರಿಹರ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್-ಕೋಲಾರ, ಹಾಸನ-ಬೇಲೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿ 9,020 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,679 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (63%) ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು 3,341 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (37%) ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2022-23ರಿಂದ 2025-26) 65 ಸರ್ವೇಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (25 ಹೊಸ ಲೈನ್, 40 ಡಬಲಿಂಗ್) ಸೇರಿದಂತೆ 7,239 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ - ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ನೇರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಾಗಿ JD(S) MP, ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಈ 52 ಕಿ.ಮೀ. ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ, ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಿ ಸ್ವಾದೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಳಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

