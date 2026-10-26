JIO Platforms IPO Allotment ಯಾವಾಗ?: ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
JIO Platforms IPO: ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Allotment ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ Allotment ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
Published : October 26, 2026 at 3:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಾಖಲೆಯ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ (Jio Platforms) ಐಪಿಒ (IPO) ಹಂಚಿಕೆಯು (Allotment) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಯೋ ಐಪಿಒನ ಜಿಎಂಪಿ (GMP - ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ) 247 ರೂ. ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ( 1119 ರೂ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1366 ಕ್ಕೆ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.22 ರಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆ (ALlotment) ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತ ಪೇಜ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- 'Equity and SME IPO bids' ಆಪ್ಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- 'Select Symbol' ನಲ್ಲಿ 'Jio Platforms' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (Application Number) ನಮೂದಿಸಿ.
- 'Submit' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯು (Allotment status) ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- 'Issue Type' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'Equity' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- 'Issue Name' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- 'Submit' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (Kfin Technologies) ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
- ಕೆಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- 'Jio Platforms IPO' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಪ್ಯಾನ್ (PAN), ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿ.
- 'Search' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಅರ್ಜಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ (JIO IPO)ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಬಿಡ್: 30,187.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಐಪಿಒ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಈ ಐಪಿಒ ಷೇರುಗಳು ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಐಪಿಒ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಈ ಐಪಿಒಗೆ 7.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಈವರೆಗಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
JIO IPOಗೆ ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರ (QIB) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 70.55 ಪಟ್ಟು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಪಟ್ಟು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 2.72 ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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