200 ರೂ. OTT ಪಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ Jio: 30 GB ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ 15 ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ , 1,000 ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯ!
ಸಕ್ರಿಯ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು 200 ರೂ.ಗಳ OTT ಪಾಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
Published : May 27, 2026 at 10:10 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ OTT ಪಾಸ್ ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 200 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇ 27, 2026 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಕ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಿರ - ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಡೇಟಾ ಸೇರಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು 200 ರೂ.ಗಳ OTT ಪಾಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಜಿಯೋದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
200 ರೂ. ಜಿಯೋ OTT ಪಾಸ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?: 200 ರೂ. OTT ಪಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ YouTube Premium, JioHotstar ಮೊಬೈಲ್, Prime Video Mobile Edition, SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay ಮತ್ತು Tarang Plus ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ JioTV ಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery ಮತ್ತು ETV ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಸ್ 30GB ಹೈ - ಸ್ಪೀಡ್ 4G ಅಥವಾ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಡ್ - ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ 200 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ OTT ಪಾಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: 200 ರೂ. ಜಿಯೋ OTT ಪಾಸ್ MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, Jio.com, ರಿಟೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಯೋ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ ಮಗ; ಇದು ಐದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲ!
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ದಾಳಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿ