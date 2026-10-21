ಆರಂಭವಾದ 100 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ IPO ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ವೇಗದ ಖರೀದಿ
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಇಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ 100 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
Published : October 21, 2026 at 7:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (JPL) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಕೊಡುಗೆಯು (IPO) ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾದ 100 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಮೊದಲ ಐಪಿಒ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 30,213 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಈ ಐಪಿಒನ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 1,065 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,119 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕೋಟಾ ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಪಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ.
ನಂತರ, ಕ್ಯೂಐಬಿ ಭಾಗವು 2.86 ಪಟ್ಟು ದಾಟಿದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಒ 0.83 ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭವಾದ 100 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಐಪಿಒ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಐಪಿಒ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 27,870 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
1,065 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1,119 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 108 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐಪಿಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 27 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 'ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್' (ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಕಂಪನಿಯು ಸೋಮವಾರದಂದು 212 ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 1,119 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಬಿಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 26 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ಐಪಿಒ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಯೋ ಕೇವಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಯೋದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 5ಜಿ ಕೋರ್, ಕ್ಲೌಡ್ ನೇಟಿವ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 53.33 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ (ಸಂಪರ್ಕ) ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಐ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರುವ ಆದಾಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಐಪಿಒ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: