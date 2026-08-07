ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆಯೇ?: ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಹೀಗಿದೆ ಪರಿಹಾರ
ಸೆಕ್ಷನ್ 139(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್' ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
Published : August 7, 2026 at 11:14 AM IST
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2026 -27ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದ್ದ ನಿಯಮಿತ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5.9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದೇ?' ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಡವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿಂತಿಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 139(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್' ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 2026-27ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ (ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ) ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಹಳೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?: ನೀವು ಜುಲೈ 31 ರೊಳಗೆ ಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಬಿಲ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಕ್ಷನ್ 234F ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 139(8A) ಅಡಿ 'ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್' ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸುಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಬೃಹತ್ ಮರುಪಾವತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (AIS) ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರಾಂಶ (TIS) ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ, ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುವುದು ಖಚಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳು ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ , ಆ ವಿವರಗಳು SFT ಮೂಲಕ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ?: ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಾವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಫಾರ್ಮ್-16 ಮತ್ತು AIS ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ 4 ರಿಂದ 5 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
1) ಇ - ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ
2) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ
3) ITR ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು AIS ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್-26AS ವರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
4) ತಪ್ಪಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
5) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಲವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿವು: ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಕಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಶೀದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನಕಲಿ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು(ವಿಭಾಗ 80G), ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್ ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಐಟಿಆರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ.. ಅವುಗಳನ್ನು 'ದೋಷಯುಕ್ತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ, ಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಇ-ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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