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ಇರಾನ್​-ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

Oil Prices Fall More Than 5% On Renewed Hopes For US-Iran Deal
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 11:14 AM IST

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ಟೋಕಿಯೋ(ಜಪಾನ್​): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 5.58ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 91.38 ಡಾಲರ್‌ ತಲುಪಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ.5.46ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 84.43 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.4.17ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 92.74 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೇತರಿಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 549.21 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.72ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 76,608.98 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 166.85 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,934.30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶೇ.0.48ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಜಪಾನ್​ ನಿಕ್ಕಿ ಶೇ.0.40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಸ್​ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.0.87ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂಘೈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಶೇ.0.40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 35 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಪ್ರತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ 96.21ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 20 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 96.53ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು.

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