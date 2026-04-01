ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ: 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತ.. ಈಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ.. ಬೇಡವೇ?
ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂತು.
Published : April 1, 2026 at 3:42 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.
ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ತಲುಪಿತು. ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.66 ಲಕ್ಷ ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2.86 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಕುಸಿತವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2026ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
2026ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಆವೇಗ: 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.35 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಜನವರಿ 28ರ ವೇಳೆಗೆ ₹1.64 ಲಕ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದವು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹1.49 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹1.60 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊಯ್ದಾಟ ಇತ್ತು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ₹2.58 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹2.64 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿತು. ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಹಂತದಿಂದ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನವು ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಜನವರಿ ಆರಂಭದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ (ಶೇ -0.8%) ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈ ಲೋಹವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಕಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಊಹಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೈಜ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು 'ಸುರಕ್ಷಿತ' ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SEBI ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.64 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2.68 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಬೆಳ್ಳಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹2.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ - ಇದು 1983 ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭದ - ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ರ್ಯಾಲಿಯ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹದ ಕ್ಷೀಣತೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದ್ವಿಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ-ಸ್ವರ್ಗ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಬಹುದು?: 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಬಿಎಸ್ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಬೆಲೆಗಳು 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $6,200 (10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ) ತಲುಪಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯೋಜನೆ ಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?: ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹400,000 ದರವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ?: ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಇದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿವೆ - 1980 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ? ಬೇಡವೇ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?: LKP ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯವು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವೇಗ ಕ್ರಮೇಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿರುವ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಖರೀದಿ (ಬೈ-ಆನ್-ಡಿಪ್ಸ್) ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ: ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆತುರದ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವುದು?: ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಓಡಿಯರ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ , ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಎರಡು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $50 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆಯು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಂಡವು ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಪಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
60 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟರ್ಕಿ ಸುಮಾರು $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಟರ್ಕಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಿರಾವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ 60 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲು ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು $210.3 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಟರ್ಕಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (CBRT) ನ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲು, ಮಾರ್ಚ್ 20 ರ ವೇಳೆಗೆ $177.5 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟರ್ಕಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಟರ್ಕಿಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ; ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬರ್ಲಿನ್ ಮೂಲದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ bne ಇಂಟೆಲ್ಲಿನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯು 2022 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ರಷ್ಯಾ 15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ RUB ($150 ಶತಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ 2026 ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ ($35 ಶತಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ರಷ್ಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 300,000 ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 200,000 ಔನ್ಸ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆಯು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ಗೆ 14.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
60 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆಂಡ್ (NBP) ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಆಡಮ್ ಗ್ಲಾಪಿನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಝ್ಲೋಟಿಗಳನ್ನು ($13 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸಮ) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಲೆಂಡ್ 60 ರಿಂದ 150 ಟನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಲೆಂಡ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಈಗ ತನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
