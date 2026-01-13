ETV Bharat / business

ಇರಾನ್ ಜತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ದಾಳಿ: ಭಾರತದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆತ

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಜತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಇದರ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಮೇಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಸ್ಮತಿಯ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಆರ್‌ಇಎಫ್)ವು, ಇರಾನಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇರಾನ್‌ಗೆ 468.10 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.99 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಇರಾನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ತಾಣ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಳಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಖರೀದಿದಾರರ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು.

ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ 1121ರ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 85 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 80 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ತಳಿ 1509 ಮತ್ತು 1718 ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 70 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 65 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

"ಇರಾನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಸ್ಮತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಐಆರ್‌ಇಎಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಗರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಇಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2025-26ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2,40,518 ಟನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿಯೇತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2024-25ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,35,554 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ 10ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದರೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರಾನ್​ ತೊರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿ; ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 648ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು- ವರದಿ

TAGGED:

IRAN UNREST
ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ
US TARIFF CONCERNS
INDIA IRAN TRADE
INDIAN BASMATI RICE EXPORTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.