ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ: ಆಮದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಫ್ತಿಗೂ ಬಿತ್ತು ಹೊಡೆತ; ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸರಕುಗಳು
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇದು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ತರುತ್ತಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 8:16 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾಳಿ - ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮದಾಗುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಂತಿದೆ.
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಡುಮಧ್ಯೆಯೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ವಿಳಂಬ, ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ವಾಪಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಸರಕುಗಳು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾನಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (FIEO) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಹಾಯ್ ಅವರು, ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಂದ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳು ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏರುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ: ಸರಕುಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಸಹಜವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೇ ನೌಕೆಗಳು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಫ್ತುದಾರರು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಡಗು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಂಟೇನರ್ಗೆ 1,500 ರಿಂದ 4,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರವು ಕೇವಲ 600 ರಿಂದ 700 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 400ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಭಾಗಶಃ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಡಗು ಮಾಲೀಕರು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
$2 ಬಿಲಿಯನ್ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ: ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
