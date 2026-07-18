IPOಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಹಣ ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ!
ಈಗೀಗ IPOಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಐಪಿಒಗಳಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
Published : July 18, 2026 at 11:56 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಐಪಿಒಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ IPO ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಐಪಿಒ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸುಲಭ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೀಗ IPOಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಐಪಿಒಗಳಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ IPO ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (NBFC ಗಳು) IPO ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ASBA (ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅರ್ಜಿ) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. IPO ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇ. 8.5 ರಿಂದ ಶೇ. 14 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 80ರ ವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉಳಿದ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 9 ರಿಂದ ಶೇ. 10 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲಗಳು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ. 50–55 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 60–80ರ ವರೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
IPO ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು IPO ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಇಡೀ ವಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಹಣವನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅನೇಕರು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಐಪಿಒ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಒದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಒ ಆದಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಸಂಚಿಕೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಷೇರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವು ಸರಿಸುಮಾರು ₹460 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಷೇರು ಪಟ್ಟಿಯಾದ ದಿನದಂದು, ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 0.25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 20–25 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತಂತ್ರವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಷೇರುಗಳು ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾಲದಾತರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏನು?: ಈ ಸಾಲಗಳು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಐಪಿಒ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಐಪಿಒ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
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