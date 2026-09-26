ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: 4 ಕಂಪನಿಗಳ IPO ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ
ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಐಪಿಒ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
Published : September 26, 2026 at 6:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಓರಿಯಂಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್, ರುನ್ವಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಏಸ್ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಪವರ್ನ ಐಪಿಒಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಓರಿಯಂಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಐಪಿಒ: ಓರಿಯಂಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 552 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬುಕ್ - ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.18 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎನ್ಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಐಪಿಒನ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 258 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 272 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓರಿಯಂಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಐಪಿಒದ ಜಿಎಂಪಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಾದ 272ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 352 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಜಿಎಂಪಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಪವರ್ ಐಪಿಒ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಈ ಐಪಿಒಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು. ಇದು 303.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬುಕ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು, 13.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಪವರ್ ಐಪಿಒದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 132 ರಿಂದ 139 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳು BSE ಮತ್ತು NSE ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದರ ಜಿಎಂಪಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 139ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು 164 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರನ್ವಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಐಪಿಒ: ಒಟ್ಟು 499.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಐಪಿಒ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1.64 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 290 ರಿಂದ 305 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದರ ಜಿಎಂಪಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 305 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಷೇರು ಸುಮಾರು 321 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏಸ್ವೆಕ್ಟರ್ ಐಪಿಒ: ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏಸ್ವೆಕ್ಟರ್ ಐಪಿಒ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಇದು ಒಟ್ಟು 420 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬುಕ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ.
- ಇದರಲ್ಲಿ 8.97 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ 4.16 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಸೇರಿದೆ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ.
- ಇದರ ಬೆಲೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 30 ರಿಂದ 32 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಸ್ವೆಕ್ಟರ್ ಐಪಿಒದ ಜಿಎಂಪಿ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಗರಿಷ್ಠ 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಷೇರುಗಳು 34 ರೂ.ನಂತೆ, ಅಂದರೆ ಶೇ. 6.25 ರಷ್ಟು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಇದ್ಯಾವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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