ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಷೇರುಪೇಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ₹12.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೃದ್ಧಿ
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು 12.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 7:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು 12.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿತು.
30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 4,205.27 ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 5.14ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ 85,871.73ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ 2,072.67 ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಶೇ.2.54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 83,739.13ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 12,10,877.45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4,67,14,754.77 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 5.16 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 30 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೇ.9.12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಉಳಿದಂತೆ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡವು. ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿಯಿತು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಆಟೋ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವಲಯವಾರು ವಿವರ: ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಗಳು ಶೇ.4.86ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದವು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ (ಶೇ.4.79), ವಿದ್ಯುತ್ (ಶೇ.4.79), ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು (ಶೇ.3.71), ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ಶೇ. 3.44), ಗ್ರಾಹಕ ವಿವೇಚನೆ (ಶೇ.3.06), ಲೋಹ (ಶೇ.2.85), ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ (ಶೇ.2.83) ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು (ಶೇ.2.83) ಏರಿವೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಏನಂದ್ರು?: "ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹರಿವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಎಎಂಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಎ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
"ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವ ಸುಂಕ ಸಂಬಂಧಿ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಆಟೋ(ವಾಹನ), ರಕ್ಷಣೆ, ಜವಳಿ, ಇಎಂಎಸ್, ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸರಕುಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು" ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ, ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಖೇಮ್ಕಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಜಿಗಿದವು. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ, ಎಫ್ಐಐ ಒಳಹರಿವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಶೇ.50ರಿಂದ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಜವಳಿ, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
