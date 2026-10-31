ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಸಲಹೆ
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 8:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು, ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
'ಪ್ರೈಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್' ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಿಂದ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯು 2021ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 311ರಷ್ಟು, 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.4ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 179ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2024ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಇಳಿಕೆಯು, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
'ಪ್ರೈಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್'ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಣವ್ ಹಲ್ಡಿಯಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ?: ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಹಲ್ಡಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯು ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು (ETFs) ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಡ್ಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುಲಿಯನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯು ಈ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು, 2016ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಲ್ಟಿ ಕಮೊಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 30,057 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು 1,43,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 376 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 16.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 42,459 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,96,350 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 362 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 16.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಶಕದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. 2018ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 31,600 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. 2020ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, 2024 - 25ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿನ ಸುಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೊಠಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2021ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 47,553 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ 1,43,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, 201 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 24.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು 64,120 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,96,350 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದು 206 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 25.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2022ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 57,748 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ದೀಪಾವಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 67ರಷ್ಟು (78,430 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,30,624 ರೂಪಾಯಿಗೆ) ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇಕಡಾ 67ರಷ್ಟು (94,631 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,57,987 ರೂಪಾಯಿಗೆ) ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದಾಖಲಾದ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ...: ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಠಾರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 710.9 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 7.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 24ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 29ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 42ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2025ರ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್'ಗಳಲ್ಲಿ 37.5 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು 2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ 85,488 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ದಾಂತೇರಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 35-40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಠಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ: ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಡೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆಯು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಏನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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