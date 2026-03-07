ಸದೃಢ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಭದ್ರವಾದ ಯೋಜನೆ; ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ!
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಚಿತವಲ್ಲ.
Published : March 7, 2026 at 3:09 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ.. ಇವು ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಹೂಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ SIPಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಆರಿಸಿ. ಇಂದು, ನಾಲ್ಕು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಜುಗರಪಡಬೇಡಿ.. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿ: ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ: ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಗೆ ಸೇರಿ. 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರೆ, ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
'ನೀವು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾಲ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ , ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 6 - 8 ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಈಗಲೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. -ಮೇಘಾ ಪಾರ್ಟೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಬಿಎನ್ಪಿ ಪರಿಬಾಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಿ:
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. -ಸಬಾ ಆದಿಲ್, ಸಿಎಚ್ಆರ್ಒ, ಎಡೆಲ್ವೈಸ್ ಜೀವ ವಿಮೆ.
