ETV Bharat / business

ಭಾರತ - ಬ್ರಿಟನ್​ ನಡುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಫ್​ಟಿಎ ಜಾರಿ: ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ

ಭಾರತ - ಬ್ರಿಟನ್​ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ - ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

UK INDIA FTA
ಭಾರತ- ಬ್ರಿಟನ್​ ನಡುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಫ್​ಟಿಎ ಜಾರಿ (IANS)
author img

By PTI

Published : July 15, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲಂಡನ್​(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್​ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್​ಟಿಎ) ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 15, 2026) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಲಿದೆ.

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಹಿವಾಟು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳು 'ಮುಕ್ತ'ವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್​ ತಲುಪಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಪೌಂಡ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು, ಏನಂತಾರೆ?: ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಡನ್​ ಮೇಯರ್​ ಡೇಮ್​ ಸುಸಾನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ಅವರು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಿಟನ್​​ ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು, ವಿಮೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಫಿನ್​ಟೆಕ್​ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಕೆಐಬಿಸಿ ಸಮೂಹದ ಸಿಇಒ ಡಾ.ಕಿಶೋರ್​ ಜಯರಾಮನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್​ ಥಾರ್ನ್ಟನ್​ ಯುಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನುಜ್​ ಚಾಂದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಿಕ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಗ್ರೂಪ್​ ಚೀಫ್​ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್​ ತನುಜ್​ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮಿ ಅವರು, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್​​ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಲಿತ ನಿಯಮಗಳು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಕ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ಸ್​​ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನಿ ಕಾಪ್ರೇಕರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಕೇವಲ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

FTA
ಎಫ್​ಟಿಎ
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
INDIA UK TRADE
UK INDIA FTA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.