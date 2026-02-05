ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ: ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕವಾದರೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗೋಯಲ್, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಿಕವೇ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
