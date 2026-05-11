ಭಾರತದ ನೈಜ GDP 7.2 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ: ಎಸ್ಬಿಐ ವರದಿ
ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.2 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : May 11, 2026 at 9:43 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 7.2 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸವಾಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿರಂತರ ಆವೇಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
SBI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೋಟವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ FY26 ರ ಪೂರ್ಣ - ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 7.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು Q4FY26 ರ ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 7.2ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ 2026-27ರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. FY26 GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು SBI ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ ದತ್ತಾಂಶವು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ವಲಯಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆಯ ಬಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಿಂದ ನಗರ ಬಳಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪಥವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. FY26ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 12.2 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 2026-27 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ GDP ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 11 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 4.5 ರ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂಶೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು Q4FY26 ಕ್ಕೆ ನಾಮಮಾತ್ರ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 12.2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. Q4FY26 ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೈಜ GDP ಶೇ 7.2ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. FY27 ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವರದಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 6.6 ರ ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು FY27ರ ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬಂದಂತೆ FY27 ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2026 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3.1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಎಂದು SBI ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ IMF 2026-27 ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ 6.5ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯು ಸಂಭವನೀಯ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು RBI ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
