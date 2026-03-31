ETV Bharat / business

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಡೇಟಾ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆ 31GBಗೆ ಏರಿಕೆ: 5G ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ; ವರದಿ

5G ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

India's monthly data usage hits 31 GB; 5G traffic surge by 70%: Report
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಡೇಟಾ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆ 31GBಗೆ ಏರಿಕೆ (ANI)
author img

By ANI

Published : March 31, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 5G ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ 31 GB ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (MBiT) 2026ರ 13 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಸಿಕ 5G ಟ್ರಾಫಿಕ್ 12.9 ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು (EB) ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 27EB ದಾಟಿದೆ. 5G ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ಹೈ- ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನೋಕಿಯಾ MBiT ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಭಾರತದ 5G ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ವರದಿಯು 5G ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ. ದೇಶವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5G ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ 5G ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ವಲಯಗಳು ಈ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ವರ್ಗ A, B ಮತ್ತು C ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 5G ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5G ಈಗ ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ಟಣೆಯ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ 4G ಸಾಧನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 892 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 383 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ 5G ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಮಲ್ಟಿ - ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮರುರೂಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ AI ಸೂಪರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಆರಂಭವನ್ನು ವರದಿಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ನೋಕಿಯಾದ ಭಾರತದ ನಿಯೋಜಿತ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಭಾ ಮೆಹ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ತ್ವರಿತ 5G ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು AI-ನೇತೃತ್ವದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಕಾಸದ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು Nokia ಟೆಲ್ಕೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

5G ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಡೇಟಾ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆ 31GBಗೆ ಏರಿಕೆ
5G ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
MONTHLY DATA USAGE HITS 31 GB
5G TRAFFIC SURGE BY 70PC

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.