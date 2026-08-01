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ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ: WGC

2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ, 1,32,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು 1,98,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. 2025ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

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ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ (IANS)
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By PTI

Published : August 1, 2026 at 10:44 PM IST

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ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 131.4 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮಾರಾಟ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

WGCಯ Q2 2026 ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ 139.7 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ, 1,32,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು 1,98,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. 2025ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು WGC ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿಇಒ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ 650 ರಿಂದ 750 ಟನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 75.1 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 88.8 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಋತುವಿನ ಕುಸಿತ, ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆಮದು ಬಿಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನವು ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 19.2 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು WGC ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 23.1 ಟನ್‌ಗಳಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು 98.1 ಟನ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2025 ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 127.4 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,280.4 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 4,506.3 ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬೆಲೆ 1,50,744.8 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 94,875.9 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

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TAGGED:

GOLD DEMAND FALLS 6 PC
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ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ
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