2026ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ 8.1 ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ; ಎಸ್ಬಿಐ ವರದಿ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 8.1ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ದೇಶಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 8.1ರಷ್ಟು ಮುಟ್ಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 26ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆವರ್ತನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ನಗರ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 7.4ರಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಂಬಲದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ದೇಶಿಯ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಫೆ. 27ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿ ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು 2011-12 ರಿಂದ 2022-23 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಫೆ.27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸಿಪಿಐ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು.
