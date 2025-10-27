ETV Bharat / business

702 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​​ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು: ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಸಂಗ್ರಹ 880 ಟನ್​​ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ!

2024 ರಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 75 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 880 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

indias forex reserves surge by $4.5 bn to cross $702 bn mark
ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಸಂಗ್ರಹ 880 ಟನ್​​ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ! (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 7:08 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು $4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $702.3 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ RBI ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು $ 6.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 108.5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಖರೀದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೀಸಲುಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ $1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ $570.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಯೂರೋ, ಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಯೆನ್‌ನಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ - IMF ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನವು ವಾರದಲ್ಲಿ $30 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ $4.62 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು RBI ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, 1996 - 97 ರಿಂದ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು 2021 ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

2024 ರಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 75 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 880 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ವರನಿಗೆ ಆಭರಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

