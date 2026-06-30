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ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ 72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ?. ಈ ಕುರಿತು ಆರ್​ಬಿಐನಿಂದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ.

INDIAS EXTERNAL DEBT
ಆರ್‌ಬಿಐ (IANS)
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By PTI

Published : June 30, 2026 at 8:03 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿದೇಶಗಳ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ಆರ್​ಬಿಐ) ಇಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 762.8 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 26.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಕಾರಣ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 24.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವು 26.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬದಲಿಗೆ 51 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 19.8 ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 20.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿ - ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ವಿವರ: ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲ (ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ) 613.5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 11.6 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಪಾಲು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 19.6 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2025 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 18.3 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತವು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20.1 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 21.6 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡಾಲರ್ ಸಾಲವೇ ಗರಿಷ್ಠ: ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದ ಸಾಲವೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಶೇಕಡಾ 55.5 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (ಶೇ. 29.4), ಯೆನ್ (ಶೇ. 6.4), ಎಸ್‌ಡಿಆರ್ (ಶೇ. 4.3) ಮತ್ತು ಯುರೋ (ಶೇ. 3.7) ರೂಪದ ಸಾಲಗಳಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಕಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣವೇ ಶೇಕಡಾ 34.7 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳು (ಶೇ. 22.3), ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು (ಶೇ. 19) ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು (ಶೇ. 16.1) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

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TAGGED:

RBI
INDIAS EXTERNAL DEBT
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ
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