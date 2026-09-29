ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್: ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ
ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ರುಯಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ರೇವಂತ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 11:00 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅಯೋವಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ರುಯಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ರೇವಂತ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಅಯೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಂತ್ ರುಯಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಮಿನ್ನಿಸೋಟ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಹೊಸ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,750ರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉಕ್ಕಿನ ಘಟನಕ್ಕೆ ಅದಿರನ್ನು 2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಗಣಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7.5 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗಣಿಯು ಮಿನ್ನಿಸೋಟಾದ ಮೆಸಾಬಿ ಐರನ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, 80 ರಿಂದ 100 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು, 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಿದ್ದು, ಗಾತ್ರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಉಕ್ಕು ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್, ರಫ್ತು - ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಜೊವಾನೋವಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೇವಿಡ್ ಕೋಪ್ಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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