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ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಎಸ್ಸಾರ್​ ಗ್ರೂಪ್​: ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ

ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ರುಯಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ರೇವಂತ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

India's Essar Group to build largest steel plant in US: Trump
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 10:52 AM IST

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Updated : September 29, 2026 at 11:00 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ಸಾರ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ನಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅಯೋವಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ರುಯಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ರೇವಂತ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಅಯೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಂತ್ ರುಯಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಎಸ್ಸಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಮಿನ್ನಿಸೋಟ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಹೊಸ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೆಸಾಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,750ರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಉಕ್ಕಿನ ಘಟನಕ್ಕೆ ಅದಿರನ್ನು 2.5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಗಣಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7.5 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗಣಿಯು ಮಿನ್ನಿಸೋಟಾದ ಮೆಸಾಬಿ ಐರನ್ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು, 80 ರಿಂದ 100 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು, 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಿದ್ದು, ಗಾತ್ರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಉಕ್ಕು ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್, ರಫ್ತು - ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಜೊವಾನೋವಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೇವಿಡ್ ಕೋಪ್ಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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Last Updated : September 29, 2026 at 11:00 AM IST

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