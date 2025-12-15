ಸಿಂಗಾಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಮೊದಲು
ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮುಂದಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ.
By PTI
Published : December 15, 2025 at 1:49 PM IST
ಸಿಂಗಾಪುರ: ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2025ರ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು 812.17 ಎಸ್ಜಿಡಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಶೇ 4.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಒಆರ್ಬಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಂಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಆರ್ಬಿಎ ಪ್ರಮುಖ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೊರತಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಜತೆಗೆ ಸರಾಸಿ 6.3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವೂ ಚಿಲ್ಲರೆ, ಆಹಾರ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಚಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಹಬ್ಬದ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ 2024ರ ಪ್ರವಾಸದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹೈ ಎಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.03 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಟಿಬಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ 14.25ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೊಮೊನಿಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
