ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಹಿವಾಟು ಬಂದ್ ಇರಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
By ANI
Published : October 20, 2026 at 9:58 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಂದಿನಂತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
2026ರ ರಜೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಬಿಎಸ್ಇ) ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟು ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಜಾದಿನ ಬಂದಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 876.37 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.17 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 73,852.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 257.20 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.11 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 22,888.95 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮಾತ್ರ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 2.41 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 1.56 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 1.40 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಸತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 109.66 ಡಾಲರ್ನಂತೆೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 0.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ಪುನರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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