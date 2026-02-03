ETV Bharat / business

ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತುಕತೆ! ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 3656, ನಿಫ್ಟಿ 1,219 ಪಾಯಿಂಟ್​ ಏರಿಕೆ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!!

Indian Stock Market: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.

ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತುಕತೆ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 3, 2026 at 10:25 AM IST

Indian Stock Market: ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 3,656.74 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 85,323.20 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ 1,219.65 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 26,308.05 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುರುಕಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವು. ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರಬಲ ಓಪನಿಂಗ್ ನಂತರ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:33 ಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,257 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.76 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 83,924 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ನಿಫ್ಟಿ 691 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,780 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಷೇರುಗಳು ಮಾನದಂಡದ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ತೀವ್ರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂ & ಎಂ, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಖರೀದಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ-ಕ್ಯಾಪ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವು ರ್ಯಾಲಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ-ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್-ಚಾಲಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 50 ರಲ್ಲಿ, 48 ಷೇರುಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 2 ಷೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 683 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 2.72 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,771.65 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸುಮಾರು 3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ರಫ್ತು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಟಿ, ಜವಳಿ, ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಮುಂತಾದ ವಲಯಗಳ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕುಸಿತವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಎಫ್‌ಐಐ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಳವಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜವಳಿ, ಸೀಗಡಿ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವುಗಳ ರಫ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ತೆರೆದವು. MCX ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಖರೀದಿ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

  • ಬೆಳ್ಳಿ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು 6% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಚಿನ್ನ: 3% ರಷ್ಟು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ: ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸುಂಕ ಶೇ.18ಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

