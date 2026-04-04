ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ: ಜಸ್ಟ್​ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್.. ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ RAC ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 5:59 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ RAC ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈಲು ಆಯಾ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 15ರೊಳಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

2ನೇ ಚಾರ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ; ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವರಗಳು ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ರಚಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ RAC ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವೇಟಿಂಗ್​ ‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಖಾತೆ, ನನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್​ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಂತರ 'ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ತೋರುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

