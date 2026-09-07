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ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಕಳವಳ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕಳವಳಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ.

Indian markets open in red as Brent crude nears USD 97 amid West Asia tensions, US rate concerns
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ANI

Published : September 7, 2026 at 10:58 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 107.38 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 76,408.05ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 14.55 ಅಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 23,883.15ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.

ಕೋಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅನಿಂದ್ಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ ಇಂದು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 96.50 ಡಾಲರ್‌ಗಳಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶನಿವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್​ ಕರಾವಳಿ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಮೂರು ಇರಾನಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇರಾನಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ನೇರ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್‌ನ ರಿವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್, ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯವೊಂದನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಮಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ಬಿಂದುಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅನಿಂದ್ಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ, ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗಿದಾರರು ಸಿಎಎಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕುರಿತಾದ ಸೆಬಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಫೆಡ್ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

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TAGGED:

WEST ASIA TENSIONS
US RATE CONCERNS
INDIAN MARKETS
BRENT CRUDE
INDIAN MARKETS OPEN IN RED

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