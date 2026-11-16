ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚೌಹಾಣ್
ಕಳೆದ ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : November 16, 2026 at 2:30 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ನಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಫ್ಟಿ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿರಾಮವು ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಂಡುಬಂದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು- ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕೀಕರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಯು, 26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 28ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಗಳಿಕೆಯ ಸುಮಾರು 18 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 29ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಗಳಿಕೆಯ 16 ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಅವರು ನಿಫ್ಟಿಗೆ 25,000 ಮತ್ತು 24,800 ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ವಲಯ ಎಂದರು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 6.09ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 6ರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹನೀಯ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು 39.88 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಗ್ಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ತಿಳಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 94 ರಿಂದ 94.75ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು. 103ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 93 ರಿಂದ 96 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದರು.
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