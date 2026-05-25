ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರೇಜ್: ಮಿನಿ ಜಿಮ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗೆ 2.09ಲಕ್ಷ ರೂ. ವ್ಯಯಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ!
ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಲೊಡಕು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು 150 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 8:48 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್/ನವದೆಹಲಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುನ ಜನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮಿನಿ ಜಿಮ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೋಟೀನ್' ಅಂಶವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 150ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಲೊಡಕು ಪುಡಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಶೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ತ್ವರಿತ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 150 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ನಗರಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಟೈಯರ್ II ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ನಾಗ್ಪುರ, ಜೈಪುರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತಹ ಎರಡನೇ ಸ್ಥರದ ನಗರಗಳಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಧಾನ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹರಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಟ್ 2026: ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ - ಭರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉಲ್ಬಣದ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಕಡಲೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗಳು, ಮಖಾನಾ, ಓಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೊಸರು (ಶೇ. 280) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಚಿಪ್ಸ್) ವಿಭಾಗವು ಶೇ. 300ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಪ್ಸ್, ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 225 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗಿಂತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸತ್ತು ಪುಡಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ. 87ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಖಾನಾ, ಕಡಲೆ, ಬೇಸನ್ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪದಾರ್ಥ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಓಟ್-ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್: ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 2,71,385 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವೇ-ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 2,09,626 ರೂ. ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ 11:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜನರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತ್ಯವೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?; ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು?