ಭಾರತೀಯ ಶತ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ: 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ: ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 10 ಉದ್ಯಮಿಗಳು!
ದೇಶದ 229 ಶತ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪತ್ತು ₹97.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 12:53 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹97.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ದಾಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 941 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 99.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವ ನಾಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
10 ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 229 ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2026 ರ ವಿಶ್ವದ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯುವ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ .
ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರು: ಹೊಸ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ (ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ), ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್, ಶಿವ ನಾದರ್, ಸೈರಸ್ ಪೂನವಲ್ಲ, ದಿಲೀಪ್ ಶಾಂಘ್ವಿ, ಕುಮಾರ್ ಬಿರ್ಲಾ, ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕೊಟಕ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ, ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ $34.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು $30.9 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಸಂಪತ್ತು: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 61.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಆಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಶೇ 57.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಲ್ಪನಾ ಡಾಂಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 57.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಇಂದರ್ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ, ರಮೇಶ್ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ಐದನೇ, ಅಜಯ್ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ಆರನೇ, ಗಿರ್ಧಾರಿ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ಏಳನೇ, ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಎಂಟನೇ, ವಿಕ್ರಮ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುತ್ತೂಟ್ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಾದ ಇಂದರ್ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ, ರಮೇಶ್ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಶೇ 56.3 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಗಿರ್ಧಾರಿ ಜೈಸಿಂಘಾನಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಶೇ 53.8ರಷ್ಟು, ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 51.7%, ವಿಕ್ರಮ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಪತ್ತು 48.2% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುತ್ತೂಟ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 47.4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾರ್ಜ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುತ್ತೂಟ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಶೇ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರವಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಯಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ 10 ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಮೋದಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೇ 43.5ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸುನಿಲ್ ವಚಾನಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶೇ 28.8ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತರ ಅನೇಕ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಭಾರತೀಯ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೇಖಾ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ರೇಣುಕಾ ಜಗ್ತಿಯಾನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದ್ರೇಜ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಕುಮುದ್ ಬಜಾಜ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ, ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ - ಶಾ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಪನಾ ಡಂಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ದಟ್ಲಾ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಾದ ಭಾರತೀಯರು: ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ಯುವ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ - 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು AI, ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಎಡ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಇ - ಕಾಮರ್ಸ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೇವಲ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, $2.1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರೋಧಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ (39) ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ. 3.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶಂಕರ್ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಿನ್ನಿ ಬನ್ಸಾಲ್ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, $1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊಮಾಟೊದ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, $1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ವಲ್ಲಾದ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ (33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಬೂಬ್ (37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ತಲಾ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು.. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 80 ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 3,428 ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 229 ಶತಕೋಟಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸುಗಾರರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಕಿಮೀಗೆ ರೂ.8: 10,000 ಇವಿ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಗ್ಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಕೇಡ್ಸ್ ಏರೊಸ್ಪೇಸ್ ಒಲವು: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್