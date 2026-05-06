ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾಕಿ; ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಮಾತುಕತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 6, 2026 at 5:00 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಕೊನೆ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲ್ಯಾಂಡೌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಮಾತುಕತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೇಶ. ಆದರೆ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಭಾರತ ಅನುಸರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಈಗ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಫೆ. 2ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಫೆ. 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 500ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ.
ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ50 ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶೇ 25ರಿಂದ ಶೇ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನಾರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಹಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?