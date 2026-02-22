ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತ ಸಭೆ ಮರುನಿಗದಿ: ವರದಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮರುನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : February 22, 2026 at 3:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ನಾಳೆ(ಸೋಮವಾರ)ಯಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಭೆ (Interim trade pact)ಯನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಭೆಯ ಮರುನಿಗದಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಫೆ.24ರಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರಪ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶನಿವಾರ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮುಖಭಂಗ: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು 1977ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಮೀರಿದ ನಡೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.50ಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ: 2024-25ರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಟ್ಟು 186 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ರಫ್ತು 86.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಆಮದು 45.3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್) ಆಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ?; ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?