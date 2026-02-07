ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ - ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ; ಹೀಗಿವೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು!
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ನವದೆಹಲಿ; ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪು ಸೋರ್ಗಮ್, ಮರದ ಬೀಜಗಳು, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ದೇಶಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ: ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಗಳಾದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್, ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಗೃಹಾಲಂಕಾರ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಾರತವು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸುಂಕ ದರ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಆಯಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
191 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸುಂಕೇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಮದು ಪರವಾನಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನವದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 500 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಎಸ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಇತರ ದೇಶಗಳು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (BTA) ಅಡಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು BTA ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇತರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ BTA ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
